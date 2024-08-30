От фиджитал-спорта до симфонической сказки. Программа форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» на выходные

До окончания форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» осталось чуть больше недели. У горожан и гостей столицы еще есть возможность посетить его площадки и поучаствовать в многочисленных мероприятиях.
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