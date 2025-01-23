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Саудовская Аравия планирует инвестировать $600 млрд в США за 4 года

Саудовская Аравия планирует инвестировать $600 млрд в США за 4 года

Наследный принц Саудовской Аравии заявил о планах увеличить торговлю и инвестиции с США на $600 млрд за 4 года.

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