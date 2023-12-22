Первый зампред ВЭБа: банки профинансируют проекты техсуверенитета на ₽234 млрд За полгода после утверждения условий кредитования проектов технологического суверенитета отобрано 11 гражданских проектов с финансированием на ₽234 млрд, рассказали РБК в ВЭБе.
Отобраны первые проекты российского технологического суверенитета на ₽234 000 000 000
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Сергей Лепехов
Ну и во что такие средства в итоге будут вложены? Никакой конкретики (предприятия той отрасли, предприятия этой - какие предприятия?..), одни общие слова. Точно в результате всё не закончится очередным распилом бабла?..
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16 час.
Николай Лежнин
Бред какой то, и дизлайк не ставится. Что за порнография?
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15 час.
star
я стесняюсь спросить ,как банки заработали триллионы?они,что землю пахали,стояли у станка,строили хоть что-то?нет,они грабили и грабят народ(предприниматели,фермеры,наука и мн.мн др.)истинные труженики должны получать кредиты под разумные проценты.А у нас как какой кризис государство открывает кубышку и спасает банки???!!!А народ как -нибудь авось выживет или нет,ну и....А потом демографическая яма и чегой то бабы рожать перестали?Ладно ,наберем безграмотных мигрантов и будем их материально интегрировать???ДОКОЛЕ?
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7 час.
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