Украина потеряла 800 тысяч жителей за 2025 год: смертность в стране в 3,5 раза превышает рождаемость.
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