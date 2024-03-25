Эксперт объяснил попытки США создать очередную коалицию по сдерживанию Китая

Главы США, Японии и Филиппин 11 апреля впервые встретятся в Вашингтоне. На этой встрече американский президент Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший обсудят трехстороннее сотрудничество.
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