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Царьград

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Скотт Гордон восхитился работой в России и местной кухней

Скотт Гордон восхитился работой в России и местной кухней

Американский тренер "Трактора" Скотт Гордон заявил, что работа в России стала для него новым опытом. Он похвалил челябинскую команду за достижение в КХЛ и отметил местную кухню и гостеприимство, подчеркнув важность этой стадии своей карьеры.

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