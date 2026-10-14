Скотт Гордон восхитился работой в России и местной кухней

Американский тренер "Трактора" Скотт Гордон заявил, что работа в России стала для него новым опытом. Он похвалил челябинскую команду за достижение в КХЛ и отметил местную кухню и гостеприимство, подчеркнув важность этой стадии своей карьеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Илон Маск связал ...
- Не рой другому ям...
- T "Мы уже знаем, ку...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым