В октябре в Самаре демонтируют свыше десяти расселенных аварийных и ветхих домов, включая здания на Садовой, Самарской и Свободы.
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