В Госдуму внесли законопроект, уточняющий положения закона о выборах президента

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, уточняющий положения закона о выборах президента. Его авторами выступили три депутата Госдумы, включая Павла Крашенинникова, и три сенатора, в том числе глава комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству Андрей Клишас.