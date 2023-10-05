В Госдуму внесли законопроект, уточняющий положения закона о выборах президента

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, уточняющий положения закона о выборах президента. Его авторами выступили три депутата Госдумы, включая Павла Крашенинникова, и три сенатора, в том числе глава комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
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