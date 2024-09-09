Некоторые фрукты и овёс могут повышать риск развития диабета 1 типа, но, в то же время, ягоды способны обеспечить защиту от этого заболевания

Новое исследование, представленное на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Мадриде (Испания) с 9 по 13 сентября, показало, что употребление фруктов, овса и ржи в детстве может увеличить риск развития сахарного диабета 1 типа (СД1).