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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Некоторые фрукты и овёс могут повышать риск развития диабета 1 типа, но, в то же время, ягоды способны обеспечить защиту от этого заболевания

Новое исследование, представленное на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Мадриде (Испания) с 9 по 13 сентября, показало, что употребление фруктов, овса и ржи в детстве может увеличить риск развития сахарного диабета 1 типа (СД1).

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