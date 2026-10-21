Исследователь Квентин Кайзер обнаружил уязвимость WPSplinter в старом коде Broadcom: атакующему не нужны пароль от сети и подключение к интернету, а исправление, о котором производитель чипов сообщил ещё в 2018 году, так и не дошло до множества устройств Миллионы домашних роутеров и интернет-шлюзов могут оказаться уязвимыми для атак через Wi-Fi из-за ошибки в старом программном коде Broadcom, одного из крупнейших разработчиков полупроводниковых компонентов.
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