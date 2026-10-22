52-летняя Этери Тутберидзе вновь появилась на обложке журнала "Мнение редакции* может не совпадать". Прославленный тренер по фигурному катанию также снялась для фотосессии нового номера в двух контрастных образах: белом трикотажном платье с асимметричным верхом и чёрном платье-футляре с акцентом на бёдрах.
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