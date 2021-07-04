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Товарищеский матч. «Крылья Советов» разгромили «Раднички»

Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в преддверии старта нового сезона. Товарищеский матч Сербия Крылья Советов Россия – Раднички Сербия – 4:1 (3:1) Голы «Крыльев»: 1:0 – Липовой (2), 2:1 – Сарвели (12), 3:1 – Липченко (41), 4:1 – Цыпченко (75, с пенальти).

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