Президент Хорватии Миланович: Украине грозит демографическое уничтожение

Украине грозит полное экономическое истощение и демографическое уничтожение. Соответствующую точку зрения, находясь на саммите Североатлантического альянса в столице Соединенных Штатов, озвучил президент Хорватии Зоран Миланович.
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