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Эксперт рассказала о влиянии COVID-19 на репродуктивную систему

Эксперт рассказала о влиянии COVID-19 на репродуктивную систему

Коронавирус влияет на способность забеременеть после 37 лет. Об этом сообщила главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии имени Кулакова Наталия Долгушина.

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