Макдональд выложил пляжное фото с Федерером из Дубая

Американец Маккензи Макдональд попрощался с Роджером Федерером уходящим из тенниса. Он выложил совместное фото с дубайского пляжа, сделанное в 2017-м, когда Федерер пригласил его на традиционный предсезонный сбор, куда всегда звал молодых игроков.