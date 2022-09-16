Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя ZAKE
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...

Макдональд выложил пляжное фото с Федерером из Дубая

Макдональд выложил пляжное фото с Федерером из Дубая

Американец Маккензи Макдональд попрощался с Роджером Федерером уходящим из тенниса. Он выложил совместное фото с дубайского пляжа, сделанное в 2017-м, когда Федерер пригласил его на традиционный предсезонный сбор, куда всегда звал молодых игроков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх