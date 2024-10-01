Самый загруженный в Японии синкансэн Токио-Осака, отметил 60-летие

Самый загруженный в Японии высокоскоростной пассажирский экспресс (синкансэн), соединяющий три крупнейших мегаполиса — Токио, Нагою и Осаку, во вторник отметил 60-летие со дня своего открытия, сообщает 1 октября деловое агентство Kyodo News.
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