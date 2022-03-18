Себастьян Самуэльссон: «Россияне были отстранены почти три недели назад, и с тех пор ситуация не улучшилась. Было бы странно приглашать их обратно»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поделился мнением об отстранении россиян от международных турниров в связи с ситуацией на Украине.

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