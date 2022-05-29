Военное обозрение

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Представитель Совфеда РФ инициировал продажу за рубли зерна и удобрений

Представитель Совфеда РФ инициировал продажу за рубли зерна и удобрений

Представитель Совета Федерации ФС РФ Андрей Клишас высказался по поводу возможного принятия нового комплекса мер по приданию большего веса в мировой экономике российскому рублю.

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