"Очень долго ждали": важное поручение дал Константин Шестаков по Русскому острову

Долгожданные для жителей острова Попова и Русский изменения развернут в скором времени. Выход баржи, которая будет перевозить автомобили и грузы между островами, планируется уже на следующей неделе.
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