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Европа и Россия: путь к новой системе безопасности без США?

Европа и Россия: путь к новой системе безопасности без США?

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет, Ральф Нимайер, предложил возможный сценарий: Европа и Россия могут разработать собственную систему безопасности, если США выйдут из НАТО при президенте Трампе.

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