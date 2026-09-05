Путин поддержал идею привлекать к службе добровольцев с категорией «Д»

Президент России Владимир Путин поддержал идею разрешить привлекать добровольцев с категорией годности "Д" ("не годен") к службе в региональных подразделениях по защите от атак БПЛА.
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