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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крис Пол и Виктор Вембаньяма сыграют в предсезонном матче с «Орландо»

Звездный дуэт «Сан-Антонио» примет участие в матче с «Орландо» в среду. Пол и Вембаньяма пропустили первую предсезонную встречу с «Оклахомой».

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