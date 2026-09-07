В Ельце вынесен приговор за двукратный грабеж магазинов

Житель Ельца дважды за месяц похитил из магазинов алкоголь на общую сумму 1720 рублей, ранее уже имел судимости за аналогичные преступления.
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