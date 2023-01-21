Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что напряженность в отношениях с Китаем ослабла, но есть тревога из-за Тайваня

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Чикагском университете заявил, что напряженность в отношениях с Китаем ослабла, но глава американского внешнеполитического ведомства отметил обеспокоенность по поводу намерений КНР в отношении Тайваня.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Чикагском университете заявил, что напряженность в отношениях с Китаем ослабла, но глава американского внешнеполитического ведомства отметил обеспокоенность по поводу намерений КНР в отношении Тайваня.
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