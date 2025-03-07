«Флорида» и «Виннипег» обменялись вратарями. Кяхкенен перешел в «Пантерс», Дриджер – в «Джетс»

В результате сделки Каапо Кяхкенен перешел в «Пантерс», Крис Дриджер – в «Джетс». 28-летний Кяхкенен (контракт с кэпхитом 1 миллион долларов действует до лета этого года) провел в текущем сезоне 1 матч в НХЛ за «Колорадо», куда попал через драфт отказов (позже канадский клуб вернул его тем же путем).