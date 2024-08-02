Ozon Travel дозвонится до путешественников с «Этикеткой» от билайна

Ozon Travel подключил услугу идентификации вызовов «Этикетка» от билайн бизнес. Теперь, когда служба поддержки звонит путешественнику абоненту сети билайн, на экране телефона высвечивается не только номер, но и название компании.
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