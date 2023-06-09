Русская весна

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Пять поводов для осторожного оптимизма: что можно сказать о контрнаступе на сегодняшний день

Пять поводов для осторожного оптимизма: что можно сказать о контрнаступе на сегодняшний день

Известный российский военкор «КП.ру» Александр Коц развёрнуто комментирует первые несколько суток широко разрекламированного украинского контрнаступа и ответ на него российской армии.

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