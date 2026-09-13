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Моуринью доволен разгромной победой «Реала» над «Райо Вальекано»

Моуринью доволен разгромной победой «Реала» над «Райо Вальекано»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Райо Вальекано» (4:1) в матче 5-го тура Ла Лиги.

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