В Свердловской области женщина сдала внука в полицию из-за 25 тысяч рублей

В Каменске-Уральском Свердловской области на прошлой неделе произошел инцидент, при котором 59-летняя местная жительница написала заявление на собственного 19-летнего внука, похитившего у нее 25 тысяч рублей.
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