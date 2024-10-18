Финишный слой асфальтобетона уложен на Октябрьском мосту – мэрия

В настоящее время на объекте работают две компании: ООО «ДК Клевер», ООО «СК Дороги Сибири». С предыдущим подрядчиком – «Спецтрансстрой» – отношения были расторгнуты в одностороннем порядке в конце августа – в связи с невыполнением условий контракта.