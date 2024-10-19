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Пушков: Харрис в отчаянии бросилась давать интервью Fox News и опозорилась

Пушков: Харрис в отчаянии бросилась давать интервью Fox News и опозорилась

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, проигрывающая в ходе предвыборной кампании бывшему хозяину Белого дома Дональду Трампу, в отчаянии бросилась давать интервью телевизионному каналу Fox News и опозорилась.

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АК
Александр Крылов
Не давать наркоту и бросаться не будет!
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