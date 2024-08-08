RuNews.Biz
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RuNews.Biz

81 подписчик

Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Необычный рецепт Сочная ЛАЗАНЬЯ тесто для лазанья Пальчики Оближешь

Ингредиенты: Тесто: Мука — 300 г Вода — 130 — 150 мл Соль по вкусу Начинка: Мясной фарш — 400 г Репчатый лук — 1 шт Томатная паста — 1 ст л Соль, перец, красная паприка, свежая зелень Овощная начинка: Морковь — 250 г Репчатый лук — 1 шт Соль, перец, красная паприка, свежая зелень […].

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх