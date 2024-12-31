Армия России распечатала оборону противника восточнее Покровска и приблизилась к дороге на Константиновку Российские войска продвинулись ещё на одном участке Покровского направления.
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Армия России распечатала оборону противника восточнее Покровска и приблизилась к дороге на Константиновку Российские войска продвинулись ещё на одном участке Покровского направления.
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