😭Демография плачет: население Волгоградской области стремительно вымирает, опубликовал Росстат. В ведомстве подвели итоги по рождаеомсти и смертности в регионах.
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😭Демография плачет: население Волгоградской области стремительно вымирает, опубликовал Росстат. В ведомстве подвели итоги по рождаеомсти и смертности в регионах.