А у Вас никогда не было ощущения, что погода подыгрывает вашему настроению? Представляем прогноз на 24 мая в Курске

А у Вас никогда не было ощущения, что погода подыгрывает вашему настроению? Представляем прогноз на 24 мая в КурскеСегодня, 24 мая, воздух напоен теплом, словно заботливые руки матери обнимают каждого ласковым +25 градусами.
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