Как Германия отреагировала на слитый разговор о подрыве Крымского моста

Журналист Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора немецких генералов за 19 февраля, среди которых были сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте, инспектор BBC бундесвера Герхартц и начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе.