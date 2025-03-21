Американский след Авдоляна: протеже Чемезова на службе Робсона?

Поговаривают, что власти США уже начали посматривать в сторону Альберта Авдоляна.В истории, где замешаны также интересы давнего бизнес-партнёра Авдоляна, бывшего замминистра связи РФ Дениса Свердлова, сменившего гражданство на британское, разбирался корреспондент УтроNews.
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