Американский след Авдоляна: протеже Чемезова на службе Робсона?

Поговаривают, что власти США уже начали посматривать в сторону Альберта Авдоляна.В истории, где замешаны также интересы давнего бизнес-партнёра Авдоляна, бывшего замминистра связи РФ Дениса Свердлова, сменившего гражданство на британское, разбирался корреспондент УтроNews.