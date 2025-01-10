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Диетологи рассказали, сколько яиц в неделю нужно съедать, чтобы похудеть

Диетологи рассказали, сколько яиц в неделю нужно съедать, чтобы похудеть

Ученые дают новые рекомендации по потреблению яиц — кладезя белка и витаминов. Доктор Кэрри Ракстон (Carrie Ruxton), шотландский диетолог, вместе с Мадлен Майерс (Madeleine Myers) представили результаты своего исследования в престижном журнале Nutrients.

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