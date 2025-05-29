МОСКВА, 29 мая, ФедералПресс. Киев планирует сорвать мирные переговоры с Россией, Фидан рассчитывает получить отзывы Украины на предложение о прекращении огня, а на Западе сделали мрачный прогноз для Германии.
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