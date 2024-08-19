19,08,24 Северск - Ивано-Дарьевка Активные боевые действия на Северском направлении. Сапёрно-штурмовое подразделение ВС РФ подрывает полевые укрепления ВСУ южнее Ивано-Дарьевки.
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19,08,24 Северск - Ивано-Дарьевка Активные боевые действия на Северском направлении. Сапёрно-штурмовое подразделение ВС РФ подрывает полевые укрепления ВСУ южнее Ивано-Дарьевки.
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