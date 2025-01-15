В РФ могут шестикратно увеличить штраф за отсутствие спецзнака на тихоходах

Фракция ЛДПР в среду, 15 января, внесет в Государственную думу законопроект, по которому размер штрафа для водителей транспортных средств с максимальной скоростью 30 км/ч, которые не обозначают авто специальной наклейкой «Тихоходное транспортное средство», может быть увеличен с 500 до 3 тыс.