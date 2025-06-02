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Стала известна дата запуска второй партии спутников Kuiper

Стала известна дата запуска второй партии спутников Kuiper

Вторую партию спутников системы Kuiper компании Amazon планируется запустить 13 июня в 21:29 московского времени.

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