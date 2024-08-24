Павла Дурова арестовали?!

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров арестован в аэропорту Парижа — канал LCI. По информации французского телеканала TF1, основатель и генеральный директор Telegram был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.
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