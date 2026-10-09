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МОСИНФОРМ

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Испытания электросудов проекта «Москва 1.0» проходят в столице

Испытания электросудов проекта «Москва 1.0» проходят в столице

Новые электросуда проекта «Москва 1.0» проходят ходовые испытания в Москве. Построенный в столице речной транспорт планируют вывести на регулярные пассажирские маршруты уже в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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