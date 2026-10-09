Испытания электросудов проекта «Москва 1.0» проходят в столице

Новые электросуда проекта «Москва 1.0» проходят ходовые испытания в Москве. Построенный в столице речной транспорт планируют вывести на регулярные пассажирские маршруты уже в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Систему категорий...
- День в истории: 8...
- В Москве возведут...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым