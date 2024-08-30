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Начальница Минкульта не рассмотрела антироссийскую позицию директора Музтеатра

Начальница Минкульта не рассмотрела антироссийскую позицию директора Музтеатра

В Новосибирске не угасает скандал вокруг музыкального театра. Оказалось, что племяннциа директора Леонида Кипниса была является активной сторонницей Вооруженных сил Украины и даже собирала пожертвования для армии.

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Комментарии
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v
viach
Читаешь статью и возникает ощущение, что всё это происходит где-то в израиле, а не в Новосибирске. 🙃😂
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