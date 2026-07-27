В России отреагировали на визит Зеленского в Британию

Главная задача визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию для встречи с премьер-министром Эндрю Бернемом — заполучить необходимое Киеву военное оборудования, рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.
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