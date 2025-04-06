Пес Буйнова спас его жену от грабителя

Питомец вовремя заметил неладное Александр Буйнов счастлив в браке с женой Аленой с 1974 года. Крепкий союз, вопреки ожиданиям, вовсе не является идеальным — пара практически каждый год сталкивается с серьезными кризисами, которые приходится преодолевать.
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