Пес Буйнова спас его жену от грабителя

Питомец вовремя заметил неладное Александр Буйнов счастлив в браке с женой Аленой с 1974 года. Крепкий союз, вопреки ожиданиям, вовсе не является идеальным — пара практически каждый год сталкивается с серьезными кризисами, которые приходится преодолевать.