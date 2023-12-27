Евросоюз собирается взять кредит для оказания помощи ВСУ

Речь идёт о сумме в размере двадцати миллиардов евро.Газета Financial Times сообщает со ссылкой на источники о том, что европейские чиновники разрабатывают механизм, который позволит выделить Украине 20 миллиардов евро за счёт взятия данных средств в долг.
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