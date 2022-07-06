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The Hill: некоторые советники Трампа считают, что он уже этим летом может объявить о планах баллотироваться на пост президента США

The Hill: некоторые советники Трампа считают, что он уже этим летом может объявить о планах баллотироваться на пост президента США

Некоторые советники бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа полагают, что политический деятель уже этим летом может объявить о своих планах баллотироваться на пост главы Белого дома.

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