«Челси» и «ПСЖ» тоже вряд ли будет просто. Отобрали для вас 13 классных встреч. ФОТО: DAVID RAMOS/GETTY IMAGES 1 МЕСТО 167102 «Бетис» — «Барселона»: суббота, 17 октября, 19:30 мск Испания — Ла Лига .
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